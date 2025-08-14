Marquinhos PSG, dopo la Supercoppa: «2-0 si sono abbassati»

Hanno Detto
Marquinhos PSG, le parole dopo la Supercoppa: «Sul 2-0 si sono abbassati, contro di noi è pericoloso»
Marquinhos PSG, il difensore dei parigini elogia Chevalier: «Era il suo momento, ha fatto il suo dovere»
Al termine della vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Supercoppa Europea, l’ex Roma Marquinhos ha parlato ai microfoni di Canal+ analizzando la partita e sottolineando l’importanza di alcuni momenti chiave.
«Sono orgoglioso, non abbiamo avuto molta preparazione ma il calcio non è solo fisico: è anche mentale. Bisogna essere ben messi tatticamente. Sul 2-0 il Tottenham si è abbassato molto, ci ha aspettati, e questo è pericoloso quando affronti il PSG. Abbiamo fatto dei cambi che ci hanno dato qualcosa in più».
Il difensore brasiliano ha poi speso parole di elogio per Gonçalo Ramos e per il portiere Lucas Chevalier, decisivo ai rigori:
«Gonçalo è entrato molto bene, avevamo bisogno di un numero nove per mettere la palla in rete. Ci siamo affidati a Lucas, lo conosciamo: è appena arrivato ma era il momento per lui di mettersi in mostra. Siamo molto felici perché ce l’ha fatta. E i nostri rigoristi hanno fatto un ottimo lavoro».
Marquinhos ha ribadito la filosofia della squadra:
«Questo è il PSG: bisogna saper reggere la pressione. Lucas è un portiere di alto livello, ne è capace. Ha fatto il suo dovere, benvenuto a lui con un trofeo! Sono molto felice qui, nessuno ha il posto assicurato: bisogna sempre essere al massimo livello per mantenerlo».
Con questo successo, il PSG inaugura la stagione con un nuovo trofeo, confermando la profondità e la qualità della rosa a disposizione.
