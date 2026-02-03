Connect with us
Marsiglia, clima rovente al Velodrome: contestazione dei tifosi contro De Zerbi, squadra e società

1 ora ago

De Zerbi

Marsiglia, contestazione infuocata al Velodrome: tifosi contro squadra, società e De Zerbi prima del Rennes

L’atmosfera al Velodrome è incandescente per la sfida tra Marsiglia e Rennes, valida per gli ottavi di finale di Coppa di Francia. Per la squadra di Roberto De Zerbi, la competizione è diventata il principale obiettivo stagionale dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League e il distacco sempre più ampio dalla vetta della Ligue 1. Con la qualificazione alla top 4 ancora da conquistare e il PSG già fuori dalla coppa, l’OM vede in questo torneo una concreta possibilità per riscattare una stagione fin qui deludente.

Il momento, però, resta complicato: il Marsiglia arriva dal pesante 3-0 subito contro il Bruges e dal pareggio contro il Paris FC, maturato nonostante un doppio vantaggio iniziale. A rendere il calendario ancora più impegnativo c’è l’imminente Classique contro il PSG al Parco dei Principi. Intanto, la gara contro il Rennes rappresenta un vero dentro o fuori, la stessa che in estate aveva fatto esplodere la lite tra Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, poi separati dal mercato e oggi protagonisti in Serie A.

La tensione è palpabile anche fuori dal campo. Gli ultrà marsigliesi, già presenti all’ultimo allenamento per un confronto diretto con la squadra, hanno accolto i giocatori con striscioni durissimi contro società, staff e rosa. Messaggi come “Mancanza di stabilità, ambizione e coraggio! Tutti responsabili! Vergogna!” e “Dopo la delusione la Coppa è obbligatoria” testimoniano la pressione crescente su De Zerbi e sul gruppo, chiamati a reagire in un momento decisivo della stagione.

