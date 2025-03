Marsiglia, De Zerbi alla vigilia del match contro il PSG: «Se giochi per l’OM, lo fai anche per giocare questa partita. Vale tre punti, ma anche molto di più per tutti noi»

L’allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia del match contro il PSG di Luis Enrique in campionato. Le parole

Domenica sera andrà in scena Le Classique, la sfida tra il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e il Marsiglia di Roberto De Zerbi. L’OM dovrà cercare di riscattarsi dopo la sconfitta dell’andata e tentare il colpaccio contro una delle squadre più in forma del momento. Il tecnico italiano ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del match. A seguire le sue parole.

PARTITA – «Se giochi per l’OM, lo fai anche per giocare questa partita. Vale tre punti, ma anche molto di più per tutti noi. Ho già deciso tutto, non dobbiamo snaturarci. Bisogna saper soffrire quando si affronta il PSG, dovremo farlo tutti ed essere pazienti. Dovremo sporcarci le mani».

LUIS ENRIQUE – «Nella gara di andata non abbiamo fatto quello che dovevamo fare nei primi minuti. Poi la partita fu rovinata dall’espulsione. Il PSG è riuscito a fare un salto di qualità mentale con Luis Enrique. Vorrei fare la stessa cosa qui: fare un passo avanti a livello mentale».