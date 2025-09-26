Marsiglia Psg: il "Classique" si sposta in Kuwait per la Supercoppa, si giocherà il prossimo 8 gennaio 2026 - Calcio News 24

Marsiglia PSG, un match importante trasferito altrove. Il punto sulla situazione

Dopo la storica vittoria casalinga che ha interrotto un’astinenza di 14 anni nei “Classique” giocati al Vélodrome, l’Olympique Marsiglia si prepara a un nuovo confronto ad alta tensione con il Paris Saint-Germain.

I “Phocéens” hanno dimostrato di poter tenere testa ai campioni d’Europa, alimentando sogni e ambizioni per questa stagione. La prossima sfida tra i due acerrimi rivali è già stata fissata: si affronteranno nella finale di Supercoppa, un incontro che promette spettacolo e ribadisce la forte rivalità tra le due squadre più blasonate di Francia.



Il “Classique” vola in Kuwait: appuntamento l’8 gennaio 2026



Il prossimo capitolo di questa accesa rivalità si scriverà lontano dalla Francia. La 31ª edizione della Supercoppa è stata assegnata al Kuwait, che ospiterà l’evento l’8 gennaio 2026. La scelta è ricaduta sul paese del Golfo Persico, preferito a Oman e Costa d’Avorio, le altre candidate. L’incontro, organizzato in collaborazione con la Federazione Calcistica del Kuwait, si terrà nello Jaber Al-Ahmad International Stadium di Kuwait City. Un contesto esotico e lussuoso che farà da sfondo a una delle partite più sentite del calcio francese, portando lo spettacolo oltre i confini nazionali.



Terzo scontro nel Trophée des Champions: PSG contro il suo storico inseguitore



Il Trophée des Champions vedrà di fronte il Paris Saint-Germain, vincitore della Ligue 1 e della Coupe de France, e l’Olympique Marsiglia, classificatosi secondo in campionato. Questo sarà il terzo “Classique” nella storia della competizione, dopo le edizioni del 2010 e del 2020 (bilancio di un successo a testa). L’OM avrà l’opportunità di sfidare i campioni in carica, replicando la prestazione che ha infiammato il Vélodrome e dimostrando che la vittoria recente non è stata un caso isolato. Per il PSG, invece, sarà l’occasione per ribadire la sua egemonia e continuare a collezionare trofei, anche a distanza.



Tra rivalità storica e ambizioni stagionali: un trofeo dal peso emotivo



Questo Trophée des Champions assume un significato particolare non solo per la rivalità storica, ma anche per le ambizioni stagionali di entrambe le squadre. L’OM, forte del recente successo, cercherà di confermare la sua crescita e di aggiungere un trofeo alla sua bacheca, dando un segnale forte al campionato. Il PSG, dal canto suo, non vorrà lasciare nulla al caso e cercherà di imporre la sua superiorità, mostrando al contempo il proprio dominio sulla scena nazionale. La partita sarà quindi molto più di una semplice gara per un trofeo minore, rappresentando un test importante per le aspirazioni e lo stato di forma di entrambe le formazioni all’inizio del nuovo anno.