Marsiglia-PSG: orario, dove vederla e probabili formazioni

Marsiglia-PSG, al Velodrome va in scena il big match di Ligue 1: le ultime di formazioni e dove vedere la partita

Al Velodrome in campo la 27esima giornata di Ligue 1 tra Marsiglia e PSG, big match molto sentito del campionato francese. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Marsiglia-PSG, le probabili formazioni

Marsiglia (4-2-3-1): Pau Lopez; Clauss, Meïté, Mbemba, Merlin; Gueye, Kondogbia; Sarr, Ndiaye, Harit; Aubameyang. Allenatore: Jean-Louis Gasset.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Danilo Pereira, Beraldo, Lucas Hernandez; Kang-in Lee, Ugarte, Vitinha; Barcola, Kolo Muani, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.

Marsiglia-PSG: orario e dove vederla

Al Velodrome andrà in scena la 27esima giornata di Ligue 1 tra Marsiglia e PSG, con fischio d’inizio alle ore 20:45. La gara sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport Uno (201) e sul canale 213 in 4K. In alternativa anche sull’App dedicata e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Tablet e Smartphone.