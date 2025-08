Marsiglia, rivoluzione silenziosa ma perfetta: il mercato che cambia il volto dell’OM, Weah, Aubameyang e non solo

Marsiglia, il mercato cambia il volto all’OM: tanti rinforzi e una strategia chiara da parte di Longoria e Benathia

Il Marsiglia ha messo in atto una rivoluzione silenziosa ma profondissima. Dopo la qualificazione alla prossima Champions League, il club ha affrontato il mercato estivo con una visione chiara, coerenza nelle operazioni e un’ambizione rara. Il risultato è una campagna acquisti che, a oggi, sfiora la perfezione.

Sotto la guida del presidente Pablo Longoria, del direttore sportivo Mehdi Benatia e con la regia tecnica di Roberto De Zerbi, l’OM ha costruito una rosa su misura per le esigenze del suo allenatore. Tutto è stato pensato per un’idea di calcio fondata su possesso palla, costruzione dal basso e intelligenza tattica. Ogni acquisto risponde a questa filosofia.

In difesa spiccano gli arrivi di Facundo Medina, mancino ideale per affiancare Balerdi, e CJ Egan-Riley, colpo a parametro zero con formazione “guardiolana”, perfetto per il gioco di De Zerbi. Sono profili funzionali, tecnici e con personalità, costruiti per giocare sotto pressione.

L’attacco è stato riplasmato con innesti di spessore. Il colpo da copertina è Igor Paixão, acquistato dal Feyenoord per una cifra record: esplosivo, istintivo, imprevedibile. A lui si aggiunge il ritorno di Pierre-Emerick Aubameyang, che a 36 anni porta in dote gol, esperienza e leadership. E poi Timothy Weah dalla Juve, Jonathan Rowe e altri tasselli per una batteria offensiva finalmente completa e variabile.

Dietro questo lavoro c’è una strategia ben orchestrata: affari chiusi in anticipo, colpi mirati, valorizzazione dei parametri zero e, soprattutto, conservazione dei giocatori chiave. Trattenere Balerdi e Rabiot è una prova di forza. L’OM non vende più per necessità, ma decide cosa fare del proprio futuro.

Resta da snellire la rosa: alcuni esuberi dovranno essere ceduti per garantire equilibrio finanziario e ambientale. Ma le fondamenta sono solide.

La stagione deve ancora cominciare, ma il Marsiglia ha già vinto qualcosa: la fiducia del suo ambiente. E l’impressione, oggi, è che questa squadra sia pronta a scrivere qualcosa di importante.