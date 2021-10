Jorge Sampaoli, allenatore del Marsiglia, ha parlato del difficile momento attraversato da Arkadiusz Milik: le sue dichiarazioni

MILIK MARSIGLIA – «Col Nizza gli hanno annullato un gol, ha sfiorato una rete di testa, poi c’era un’altra occasione che Payet avrebbe dovuto gestire meglio. La squadra deve attaccare di più, dobbiamo credere nel nostro stile. L’attaccante dipende da questo. Per noi è molto importante recuperarlo per le sue qualità. Ma la squadra deve offrire più situazioni adatte al suo gioco. Non ha potuto fare la preparazione, quindi ci vorrà un po’ per vederlo al top».