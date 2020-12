Marsiglia, Villas-Boas: «Champions League brutta esperienza»

André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, ha voluto cancellare l’esperienza europea in Champions League: le sue dichiarazioni

André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, ha voluto cancellare l’esperienza europea in Champions League.

«Questa sarà la prima e ultima domanda sulla Champions League. Non voglio parlare troppo di quella che è stata una brutta esperienza per noi. Sarà una bella esperienza per il futuro. Abbiamo pagato a caro prezzo i piccoli dettagli: la marcatura su un calcio d’angolo, la mancanza di gol, le incursioni in attacco, la preparazione della partita. È una Champions League particolare per l’assenza di tifosi con una programmazione settimanale invece di giocare ogni due settimane».