L’Inter si muove sul mercato. Con Marotta sarà mercato dei giovani: nel mirino Chiesa, Martial, Andersen e Tonali

L’Inter è pronta a inserire benzina verde nel motore di Luciano Spalletti. Il colpo di mercato del club nerazzurro dovrebbe arrivare in attacco. Politano sta convincendo tutti, Perisic rimane il migliore, Karamoh potrebbe rientrare mentre Candreva potrebbe partire. Keita è in bilico e potrebbe anche non essere riscattato. I nerazzurri seguono Federico Chiesa, classe ’97 della Fiorentina che ha una valutazione vicina ai 70 milioni di euro ma anche Anthony Martial, da sempre pallino di Piero Ausilio ma alquanto stimato pure da Beppe Marotta, futuro ad nerazzurro.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha intenzione di abbassare l’età media della squadra e punta alcuni giovani interessanti. Se Suning avesse mani libere dai vincoli Uefa, il primo della lista sarebbe Chiesa ma i nerazzurri dovranno fare i conti con il Fair Play (finiti i vincoli del voluntary agreement, bisognerà tenere comunque i conti in ordine). Nel mirino della società nerazzurra ci sono anche il 2000 Sandro Tonali, centrocampista del Brescia appena convocato in Nazionale da Roberto Mancini e Joachim Andersen, difensore classe ’96 della Sampdoria, considerato il ‘nuovo Skriniar’, ma piace anche Lazzari della Spal. Marotta è pronto a iniziare la sua nuova avventura: colpi giovani per l’Inter.