Martinez: «Nel Belgio posso lavorare come se guidassi un club»

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato a Sport della sua nazionale.

PAROLE – «Nel Belgio posso lavorare come se guidassi un club. Alleno la Nazionale di un Paese piuttosto piccolo, con 11 milioni di abitanti e un gruppo di 55 calciatori. La nostra generazione di talenti si merita un titolo. Non è che il calcio belga lo necessiti, ma questo darebbe ancora più importanza a un movimento che ha cambiato e cambierà il calcio in Belgio per i prossimi 20 anni. Futuro? Il Mondiale è la fine di un ciclo, poi decideremo. Dipenderà tutto da cosa vorrà fare la Federazione e cosa vorrò fare io. Ancora non ne abbiamo parlato».