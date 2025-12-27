Lazio News
Udinese Lazio, Marusic nel pre-gara: «Gara complicata, ma penso che la squadra possa fare una cosa»
Udinese Lazio, ecco le dichiarazioni di Marusic nel pregara dei biancocelesti. La situazione
Manca sempre meno al calcio d’inizio di Udinese–Lazio, match valido per la diciottesima giornata di Serie A e ultima gara del 2025. Una sfida importante per i biancocelesti, chiamati a chiudere l’anno con un risultato positivo su un campo tradizionalmente ostico. Nel prepartita, ai microfoni di Dazn, è intervenuto Marusic, uno dei giocatori più esperti dello spogliatoio laziale, che ha analizzato il momento della squadra e le insidie della partita.
Marusic non ha nascosto le difficoltà dell’incontro: “Sarà una partita complicata. Sappiamo che l’Udinese è una squadra forte, molto fisica e che in casa gioca con grande intensità”. Parole che confermano come la Lazio dovrà mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti, evitando cali di attenzione che in passato sono costati punti preziosi.
Il terzino biancoceleste ha poi fatto riferimento all’ultima gara disputata: “Contro la Cremonese, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo giocato bene. Dobbiamo ripartire da lì e dimostrare che siamo una squadra vera, capace di tornare alla vittoria”. Un messaggio chiaro, che sottolinea la volontà del gruppo di reagire e ritrovare continuità di risultati.
Sul tema delle assenze, Marusic è stato diretto e concreto: “Non ci sono alibi. Siamo questi e ognuno deve dare il massimo quando viene chiamato in causa. Tutti devono dare tutto per questa maglia: solo così arrivano i risultati”. Un richiamo al senso di responsabilità collettiva, fondamentale in un momento delicato della stagione.
Infine, Marusic ha parlato anche del lavoro con Sarri: “Stiamo lavorando tanto con il mister. Siamo cresciuti molto e dobbiamo continuare su questa strada”. Parole che trasmettono fiducia e compattezza, elementi chiave per affrontare al meglio la sfida contro l’Udinese e chiudere il 2025 nel modo giusto.
