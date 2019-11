Massaro: «Con la Juve fondamentale curare i dettagli» – VIDEO

Massaro, le parole dell’ex rossonero a pochi giorni dal big match tra il Milan di Pioli e la Juventus di Sarri

Il Milan dovrà far vedere di che pasta è fatto nel match contro la Juventus. Non sarà facile per i ragazzi di Pioli che dovranno scendere in campo con il massimo della concentrazione. L’ex Massaro ha espresso la sua opinione in merito.

«Non ci sono problemi a trovare le motivazioni per certe partite. Bisogna curare i dettagli che fanno la differenza. Credo che questa sia una partita contro una grande squadra e il Milan debba dimostrare di. Tre allenatori in quattro mesi non ti permettono di trovare gli automatismi che a cui magari eri abituato prima».