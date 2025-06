Massimo Mauro ricorda Grande Stevens: «Professionista di altissimo profilo, uomo meraviglioso. Nessuno come lui»

Intervistato da Tuttosport, Massimo Mauro ha parlato di Franzo Grande Stevens, storico avvocato di Gianni Agnelli, scomparso nella giornata di ieri, per ricordare la sua figura al mondo del calcio.

L’ex centrocampista della Juve, lo aveva conosciuto durante l’esperienza in bianconero tra il 1985 e il 1989. Quattro anni resi indimenticabili dalla persona.

DICHIARAZIONI – «Era un professionista di altissimo profilo – ha esordito -. E di lui sono stati in tanti ad avere bisogno, anche in Vaticano, ma in generale tutti i grandi gruppi imprenditoriali passavano dal suo ufficio.

L’ho conosciuto bene e alla fine gli davo del tu me l’aveva chiesto comprendendo la mia emozione al suo cospetto. Ha amato tanto la famiglia e mi piace ricordare sua moglie, Giuliana Greco. Com’è che si dice? Dietro a ogni grande uomo c’è una grande donna. Sì, loro erano un esempio di tutto ciò.

Era un uomo meraviglioso, e lo ricordo nei momenti magari più nostri. Quelli in cui mostrava una profonda ironia, una tendenza al divertimento, a far stare bene. Una persona incredibile. Oggi c’è un altro Franzo Grande Stevens? Non c’è. Non mi viene in mente. Nel suo lavoro, almeno. Figuriamoci nel calcio. Descriverlo con un’immagine? L’amore per la famiglia. E per sua moglie. Era uno spettacolo vederli insieme e io ho avuto quest’enorme fortuna. È stato un forte privilegio aver condiviso un pezzo di strada».