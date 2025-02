Parma, Materazzi parla di Chivu: «Siamo sempre stati grandi amici, vi dico cosa penso di lui»

L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi ha parlato della nuova esperienza di Chivu come allenatore del Parma. Le parole

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato con la Gazzetta dello Sport della nuova esperienza del suo compagno di reparto ai tempi dei nerazzurri Cristian Chivu come nuovo allenatore del Parma. A seguire le sue parole.

L’INCONTRO CON CHIVU ALL’INTER – «L’ho abbracciato forte e gli ho detto “Oh, finalmente sei dei nostri”. Dopo 24 ore eravamo già amici».

IL LORO LEGAME – «Abbiamo sempre scherzato sul fatto che siamo due “zingari”. Anzi, due “zingari” mancini per la precisione, con le dovute precauzioni nel dire una cosa del genere, ovvio. È una cosa nostra».

IL CARATTERE DI CHIVU – «Il contrario di quello che si vede fuori. Si mostra schivo, riservato, introverso, ma in realtà è sempre stato un amicone. Uno dalla battuta pronta».

LA SUA PROTEZIONE A CHIVU QUANDO GIOCAVA COL CASCHETTO – «Per forza, con un fratello si fa così. Lui si fece male alla testa in modo serio il 6 gennaio 2010, col Chievo, e rimase fuori più di un mese. L’anno successivo, prima di un Inter-Samp a San Siro, lo presi da parte e gli dissi che sarei andato a saltare al suo posto su Pazzini, soprattutto sui rinvii larghi. Per proteggerlo, sì».

GLI EROI DEL TRIPLETE DIVENTATI ALLENATORI – «Ha lasciato qualcosa a tutti. E il prossimo potrebbe essere Cambiasso. Impossibile non prendere spunto da José. Poi lui ha guidato venti fenomeni e ha vinto tutto, un conto è entrare a campionato in corso. Ma Chivu ce la farà».

CHIVU AFFRONTERÀ LE DIFFICOLTÀ – «Assolutamente no. Pensi a Barcellona-Inter, semifinale di Champions nell’anno del Triplete. Giocò al posto di Pandev senza neanche riscaldarsi e si piazzò esterno sinistro: partita incredibile».

CHIVU SALVERÀ IL PARMA? – «Quando ti ritrovi in un gruppo impelagato per non retrocedere non è mai facile, ma toccherà le corde giuste»​