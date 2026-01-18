Mateta Juventus, pronta l’offerta: la strategia dei bianconeri per il colpo dal Crystal Palace

Mateta Juventus, accelerata decisiva dei bianconeri: svelata la strategia per il colpo dal Crystal Palace, le ultimissime

La sessione invernale di mercato della Juventus potrebbe presto prendere una piega inattesa, sospinta da necessità tecniche e occasioni improvvise. Marco Ottolini e la dirigenza bianconera stanno valutando una deroga alla rigorosa linea di bilancio per tentare l’assalto a Jean‑Philippe Mateta. Il Crystal Palace, per voce di Oliver Glasner, ha aperto alla cessione: il francese può partire, purché arrivi un’offerta adeguata. La Juve ha colto il segnale e, secondo La Gazzetta dello Sport, sta preparando una proposta articolata: prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, per un totale di circa 30 milioni.

Mateta-Juve: un’operazione per il presente e per il futuro

Il club inglese chiede 40 milioni, ma la distanza non appare insormontabile. L’affare avrebbe un duplice valore strategico: potenziare subito l’attacco a disposizione di Spalletti e anticipare il colpo estivo destinato a sostituire Dusan Vlahovic. Mateta, grazie alla sua fisicità dominante, risponde perfettamente al profilo del centravanti d’area richiesto dal tecnico.

Il mercato, però, offre alternative intriganti. Una di queste è Joshua Zirkzee: l’ex Bologna sta vivendo un periodo complicato al Manchester United, con appena 482 minuti giocati, e cerca spazio altrove. Le sue qualità, però, lo rendono un attaccante diverso dal classico finalizzatore che la Juve sta cercando.

Le altre mosse: vice‑Yildiz e terzino destro

Mentre Giorgio Chiellini invita alla prudenza, la dirigenza continua a muoversi su più fronti. Rimane aperta la ricerca del vice‑Yildiz, con un duello a distanza tra Federico Chiesa e Daniel Maldini. Sul versante difensivo, oltre al nome ricorrente di Oscar Mingueza, emerge anche quello di Noussair Mazraoui, pronto a lasciare il Manchester United.

La Juventus si prepara così a una trasformazione profonda, con investimenti immediati pensati per costruire la squadra del futuro.

