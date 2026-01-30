Connect with us

Mateta Milan, clamoroso colpo di scena nella notte! Accelerata rossonera e trattativa in chiusura, ecco cos’è successo

3 ore ago

Mateta Spagna Francia U21

Mateta Milan, accelerata nella notte della dirigenza rossonera e trattativa in chiusura, le cifre e i dettagli dell’operazione

Il Milan ha deciso di rompere gli indugi. A pochissime ore dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, la dirigenza rossonera è pronta a un investimento pesante per regalare a Massimiliano Allegri il centravanti tanto richiesto. Il nome cerchiato in rosso sul taccuino di via Aldo Rossi è quello di Jean-Philippe Mateta. La proprietà ha dato il via libera a un’operazione economicamente importante, testimoniando la volontà ferrea di rinforzare il reparto offensivo per affrontare una seconda parte di stagione da protagonisti. Mateta, attaccante francese classe 1997, è stato individuato come il profilo perfetto per le esigenze del tecnico livornese: forte fisicamente, abile nel gioco aereo e dotato di un senso della posizione che lo rende letale in area di rigore.

Il piano tattico: muscoli per liberare Leao

L’arrivo di Mateta non è solo una questione numerica, ma una precisa scelta tattica. Allegri vede nel francese la boa ideale per il suo scacchiere. L’obiettivo è duplice: avere un finalizzatore capace di convertire il lavoro corale della squadra e, soprattutto, creare spazi per Rafael Leao. Con un “nove” fisico come Mateta a occupare i centrali avversari e a difendere palla spalle alla porta, il talento portoghese avrebbe maggiore libertà di svariare e puntare l’uomo, senza l’obbligo di reggere tutto il peso dell’attacco. Un mix di muscoli e fantasia per tornare a sollevare trofei.

Il nodo internazionale: l’incastro con i Wolves

Tuttavia, tra il dire e il fare c’è di mezzo la Premier League. Nonostante l’intesa tra Milan e Crystal Palace sia solida sulle cifre, la fumata bianca è legata a un delicato “domino” di attaccanti. Il club londinese, infatti, ha posto una condizione inderogabile: Mateta non partirà finché non sarà stato bloccato il suo sostituto. L’obiettivo numero uno delle Eagles è Jørgen Strand Larsen. Il gigante norvegese del Wolverhampton è la chiave di volta dell’affare. Se il Palace riuscirà a chiudere per lo scandinavo in queste ore frenetiche, il via libera per Mateta al Milan diventerà una pura formalità. I telefoni tra Milano e Londra sono roventi: si attende solo l’ultimo tassello del puzzle.

