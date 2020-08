Matthaüs celebra Lewandowski: «Sarà il miglior giocatore del mondo»

Lothar Matthaüs ha affermato che Robert Lewandowski sarà il successore di Messi come miglior giocatore del mondo

La leggenda del Bayern Monaco, Lothar Matthaüs, ha parlato di Robert Lewandowski in un’intervista concessa a SportBild. Ecco le parole dell’ex giocatore:

«Nella sfida valida per i quarti di finale di Champions tra il Barça e il Bayern Messi sfiderà il suo successore come miglior calciatore del mondo: Robert Lewandowski. Il centravanti dei bavaresi è il migliore di tutti secondo me, non solo il miglior attaccante».