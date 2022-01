ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mazzarri: «Meritavamo il pareggio. Troppi falli invertiti: un po’ più di rispetto». Le parole del tecnico del Cagliari

Un Cagliari fino alla fine in gioco esce sconfitto dall’Olimpico, consapevole però di avere comunque ritrovato il giusto spirito con le due vittorie consecutive. Le dichiarazioni del tecnico rossoblù Walter Mazzarri al termine del match contro la Roma.

PARTITA – «Abbiamo fatto una grande gara. Oggi meritavamo il pareggio, forse anche la vittoria per come abbiamo giocato nel secondo tempo e per come abbiamo schiacciato la Roma. Voglio più attenzione. Non mi sono piaciuti i mezzi falli. Mi garberebbe un po’ più rispetto».

MERCATO – «Il Presidente sa quello che vorrei ma non posso parlarne: se dici che vuoi un giocatore aumenta il prezzo. Il mercato è difficile in questo periodo, noi eravamo nelle ultimi posizioni in classifica, avevamo meno appeal. Da quando abbiamo preso difensori giovani, più motivati, penso ci sia più interesse a venire a giocare da noi. Possiamo far bene. Certo che se arrivasse qualche altro rinforzo, ci darebbe una grande mano».