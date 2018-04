Torino, Mazzarri: «Crotone scheggia impazzita, sarà una gara dura»

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato alla viglia della sfida con il Crotone, analizzando le possibile insidie del match

Archiviata la bella vittoria di sabato col Cagliari è tempo di tonare a lavoro per Walter Mazzarri e il suo Torino. Domani infatti ospiterà il Crotone nel recupero della 27a giornata di Serie A. Sarà una sfida cruciale per cercare di raggiungere quella continuità di risultati che fin’ora tanto è mancata. In conferenza stampa il mister granata ha analizzato le possibili difficoltà che questa sfida presenta. Ecco le sue parole: « Non è mai facile affrontare squadre che lottano per la salvezza. Giocano ogni partita fino alla morte, sono come schegge impazzite, difficilissime da affrontare. La vittoria di Cagliari è stata fondamentale, ma deve essere un punto di partenza. L’ho detto anche ai ragazzi domani è una verifica importante, dobbiamo trovare continuità».

Mazzarri poi spiega cosa si aspetta e pretende sempre dai suoi giocatori: « I ragazzi sanno cosa voglio, e chi non lo farà potrà anche essere sostituito. Credo che i giocatori debbano adattarsi a quello che chiede l’allenatore. Non è facile subentrare dopo due mesi, ma penso di aver tracciato una buona strada, da seguire anche l’anno prossimo». Infine alcune parole anche sulle condizioni di Nkoulou: « Dobbiamo verificarlo oggi e solo domani deciderò se potrà giocare o meno». E’ tutto pronto dunque per una sfida delicata in casa Torino, con Mazzarri che suona la carica alla ricerca di una continuità fondamentale per il futuro.