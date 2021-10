Mazzola: «Inter-Juve? Solo chi conquisterà i tre punti potrà ancora sperare di far qualcosa»

Sandro Mazzola ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com del match di domenica sera tra Inter e Juve: le parole dell’ex attaccante

Derby d’Italia già decisivo nella rincorsa scudetto?

«Vista la situazione di classifica direi che è già decisiva, bisogna vederla in questo modo anche se siamo soltanto alla nona giornata di campionato. Solo chi conquisterà i tre punti potrà ancora sperare di far qualcosa. Il pubblico di San Siro può essere un fattore: quando è pieno e ti invoca in quel modo, si crea un’atmosfera fantastica per la squadra».

Difficile quindi un rientro nella lotta per il titolo?

«Vedo sia Inter che Juve lontane al momento dalla corsa per lo scudetto. M strafacendo un’ottima impressione il Napoli, Spalletti sta facendo un grande lavoro. Mi dispiacerebbe ovviamente, vista la rivalità con l’Inter, se vincesse il Milan».