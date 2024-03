Mbappé sta vivendo una situazione particolare perché ha denunciato il proprietario di un negozio di Kebab per aver utilizzato il suo nome per un panino

Il calciatore del Psg, tramite la sua società KMA, ha perciò fatto causa al proprietario del negozio, intimandogli di rimuovere il nome entro otto giorni oppure risponderne in tribunale per averlo utilizzato per scopi commerciali senza consenso. La risposta è arrivata dal proprietario e influencer da 2 milioni di followers, Mohamed Henni che ha scritto sui social: «Davvero mi denunci per una roba del genere? Ma non hai nient’altro da fare? E’ assurdo».