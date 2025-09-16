Ethan Mbappé segna il suo primo gol da professionista: il Lilla sogna con il fratello minore di Kylian. Tutti i dettagli

Il calcio francese ha un nuovo protagonista. Ethan Mbappé, 18 anni, fratello minore del campione del Real Madrid Kylian Mbappé, ha vissuto il suo primo momento di gloria con la maglia del Lilla. Domenica scorsa, allo stadio Pierre-Mauroy, il giovane attaccante ha realizzato il suo primo gol da professionista con una splendida volée al minuto 98, regalando ai Dogues una vittoria fondamentale contro il Tolosa.

Un talento che emerge dopo una stagione difficile

La rete di Ethan arriva al termine di un’annata complicata, segnata da infortuni e da sole 14 presenze in campionato. Nonostante le difficoltà, il ragazzo ha saputo sfruttare al meglio l’occasione concessagli dal tecnico Bruno Genesio, allenatore francese noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti. Inserito nei minuti finali della gara, Mbappé ha risposto con un gesto tecnico di grande qualità, che ha ricordato le giocate del fratello maggiore Kylian, uno dei migliori attaccanti al mondo.

“Non ho avuto tempo di pensare, solo di festeggiare con i tifosi. Segnare un gol nel mio primo match stagionale è il massimo”, ha dichiarato Ethan sorridente in zona mista, consapevole delle pressioni legate al cognome che porta.

Un futuro luminoso per il calcio francese

Essere il fratello di un campione come Kylian Mbappé ha comportato inevitabili paragoni e aspettative altissime. Tuttavia, Ethan sembra aver trovato la sua strada. Esterno destro rapido e tecnico, è apprezzato per il suo dribbling e per la capacità di servire passaggi filtranti che aprono le difese avversarie.

La sua rete non rappresenta soltanto un episodio isolato, ma un segnale forte: Ethan Mbappé è pronto a conquistarsi spazio nell’élite del calcio francese. Per il Lilla, attualmente in lotta per le prime posizioni della Ligue 1, il giovane attaccante può diventare un’arma in più nella corsa alla Champions League.

Un nome destinato a brillare

Il gol al Tolosa potrebbe essere ricordato come il punto di svolta della carriera di Ethan. Non più soltanto “il fratello di Kylian”, ma un talento emergente con la possibilità di scrivere la propria storia. Il calcio francese, sempre attento ai giovani, ha trovato un nuovo gioiello pronto a risplendere.