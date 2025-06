Mbappé PSG, prosegue la battaglia legale: l’attaccante denuncia la sua ex squadra per molestie morali

Prosegue il contenzioso tra Mbappé e il PSG: l’attaccante ha denunciato la sua ex squadra per molestie morali

Il contenzioso tra Kylian Mbappé e il PSG è destinato a finire in tribunale. L’attaccante francese ha infatti denunciato il club per molestie morali, accusando la società di averlo isolato deliberatamente dal resto della squadra nella fase finale della sua esperienza a Parigi. Ora saranno due giudici a dover far luce su una vicenda delicata che intreccia questioni sportive, legali e contrattuali.

Per comprendere la portata del caso, è necessario tornare al momento in cui Mbappé si preparava al trasferimento al Real Madrid. In quella fase, il PSG avrebbe messo in atto un piano di esclusione che non ha coinvolto solo il numero 10 della Nazionale, ma anche altri tesserati. La pratica – secondo l’accusa – era finalizzata a mettere pressione sui giocatori per spingerli a cambiare squadra, nonostante fossero ancora vincolati da contratti regolarmente firmati.

Già nel 2024, il sindacato dei calciatori francesi (UNFP) aveva denunciato queste dinamiche, parlando apertamente di “calciatori giudicati indesiderati” e relegati ai margini, pur in presenza di accordi validi. In un comunicato, l’UNFP aveva espresso seria preoccupazione per la situazione al PSG, affermando che “comportamenti simili inquinano il calcio francese” e sottolineando l’urgenza di un intervento da parte delle autorità sportive e politiche.

La stessa esclusione di Mbappé, allora capitano della Nazionale, potrebbe diventare un caso esemplare. L’auspicio del sindacato è che questa vicenda serva da catalizzatore per una revisione delle regole sul trattamento dei giocatori, anche in relazione alla libertà di esercitare la propria professione. Nel frattempo, la palla passa alla giustizia. E stavolta, non si gioca su un campo da calcio.