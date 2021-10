Mbappè rivela: «Al Khelaifi? Disse “non sarà mai libero”. Mi fece paura»

Kylian Mbappè torna a parlare dei retroscena relativi alla sua richiesta di lasciare il PSG in estate: ecco le sue dichiarazioni

«Mi hanno detto che c’era un progetto e che non potevano immaginarlo senza di me. Poi che non volevano vendermi, e a quel punto ho risposto che sarei rimasto. Quando il tuo presidente dice “non sarà mai libero” davanti alla tv fa un po’ paura. Ho deglutito profondamente, poi ho capito che la sua era una dimostrazione di affetto».