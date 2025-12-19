McKennie Juve, futuro in bilico: senza rinnovo si aprono questi scenari! Ecco le ultime sul centrocampista texano

McKennie Juve, il futuro è ancora da scrivere: senza rinnovo di contratto si aprono 5 scenari! Le ultimissime sul texano

Il futuro di Weston McKennie è diventato uno dei dossier più urgenti e delicati sulla scrivania della Juventus. Il centrocampista statunitense, classe 1998, trasformato da Luciano Spalletti in un jolly totale grazie alla sua duttilità, alla forza negli inserimenti e alla generosità in campo, è oggi un ingranaggio imprescindibile. Capace di muoversi con naturalezza sia in mezzo al campo sia sulla fascia destra, il texano rappresenta un equilibrio tattico che pochi altri in rosa possono garantire. Ma c’è un problema che pesa come un macigno: il suo contratto scade il 30 giugno.

McKennie–Juve: le big italiane osservano

L’amministratore delegato Damien Comolli, affiancato da Giorgio Chiellini, deve prendere una decisione rapida: rinnovare o rischiare di perderlo. E il mercato, nel frattempo, non resta a guardare. Come riportato da Tuttosport, alcune squadre della MLS stanno provando a riportarlo negli Stati Uniti già a gennaio, ma l’ipotesi è considerata impraticabile: McKennie è troppo importante per la Juve in questa fase.

Molto più insidiose, invece, sono le mosse che arrivano dall’Europa. Il suo entourage sta sondando la Premier League, ma il vero pericolo per la Juventus è un altro: un addio a parametro zero restando in Serie A. Se il rinnovo non dovesse arrivare, Milan e Roma sono pronte a fiondarsi sull’occasione, attratte dalla possibilità di prendere un titolare di livello internazionale senza pagare il cartellino.

Per Comolli il tempo stringe: perdere McKennie gratis e, peggio ancora, rinforzare una diretta concorrente sarebbe un errore pesantissimo.

