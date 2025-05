Mckennie pre Lazio Juve: «Dobbiamo essere uniti per conquistare la vittoria. Sul Papa americano...» - Calcio News 24

Weston McKennie, centrocampista bianconero, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di DAZN prima di Lazio Juve

PAROLE – «Dobbiamo giocare insieme come una squadra, giocare forte. Oggi è importante prendere i tre punti ma ci sono poi altre due partite. Dobbiamo essere concentrati oggi e poi vedremo».

SUL MODO DI GIOCARE – «Penso che sia importante per una squadra giocare anche uomo contro uomo e giocare al 100% ma alcune volte devi stringere i duelli per vincere la partita. Non puoi vincere la partita senza vincere duelli».

CONTENTO DEL PAPA AMERICANO – «Certo. Adesso l’America è in tutto il mondo».