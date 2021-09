McKennie torna ad allenarsi alla Continassa: le ultime sul centrocampista

Anche Weston McKennie era presente oggi all’allenamento alla Continassa. Lo statunitense è tornato dal ritiro della Nazionale

Presente anche Weston McKennie all’allenamento odierno della Juventus verso il Napoli. Il centrocampista statunitense si è riunito alla squadra dopo aver lasciato il ritiro degli Stati Uniti. McKennie aveva violato i protolcolli Covid previsti dal ritiro.

IL COMUNICATO – «Seduta con esercitazioni di reparto per i difensori, possesso palla e parte finale atletica per il gruppo – al quale nella giornata di oggi si è unito Weston McKennie – e seduta mattutina in programma domani, mercoledì 8 settembre».