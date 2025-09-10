Mercato Bologna: l’Al Hilal punta Santiago Castro, ma i rossoblù resistono! La situazione

Mercato Bologna: l’Al Hilal ha messo nel mirino Santiago Castro, ma i rossoblù per ora resistono! Le ultimissime

L’Al Hilal, ambizioso club saudita allenato da Simone Inzaghi (ex tecnico di Inter e Lazio), ha messo nel mirino Santiago Castro, giovane attaccante argentino classe 2004 del Bologna. La notizia è stata rivelata dal giornalista sudamericano Cesar Luis Merlo, esperto di calciomercato, secondo cui la società araba avrebbe già presentato un’offerta formale, restando ora in attesa del via libera del giocatore.

L’obiettivo dell’Al Hilal è trovare un accordo con la dirigenza rossoblù, ma la trattativa si presenta complessa. Il mercato in entrata per la Serie A è infatti già chiuso, e il Bologna non avrebbe la possibilità di sostituire Castro con un nuovo acquisto. Una cessione in questa fase rischierebbe di indebolire il reparto offensivo, già in emergenza: Ciro Immobile (bomber della Nazionale italiana, arrivato in estate) è fermo ai box per infortunio, mentre Thijs Dallinga (centravanti olandese ex Tolosa) sta ancora recuperando da problemi fisici.

Castro, arrivato a Bologna dal Vélez Sarsfield nel gennaio 2024, si è rapidamente imposto come uno dei punti fermi dell’attacco di Vincenzo Italiano, tecnico noto per il suo calcio propositivo e offensivo. Con la maglia rossoblù ha collezionato finora 56 presenze, realizzando 11 gol e fornendo 11 assist. In Argentina aveva già mostrato il suo talento, segnando 9 reti in 64 partite con il Vélez. È stato anche convocato dalla Nazionale maggiore, pur senza esordire.

L’Al Hilal, che negli ultimi anni ha investito pesantemente per portare in Arabia Saudita campioni di livello internazionale, vede in Castro un profilo giovane ma già pronto per il grande salto. Tuttavia, la posizione del Bologna appare ferma: il club di Joey Saputo non sembra intenzionato a privarsi del suo attaccante in un momento così delicato della stagione.

Con la finestra di mercato saudita in chiusura imminente, le prossime ore saranno decisive per capire se l’offerta dell’Al Hilal riuscirà a far vacillare la resistenza rossoblù o se Santiago Castro continuerà a vestire la maglia del Bologna, confermandosi pedina centrale del progetto tecnico di Italiano.