Mercato Bologna, si lavora a tre rinforzi: i nomi dei candidati

Mercato Bologna, la società pensa a tre rinforzi per la prossima sessione. Si cercano un difensore, un centrocampista e un attaccante

La sconfitta di ieri nel derby contro il Sassuolo ha messo in evidenza alcuni problemi per il Bologna. Il tecnico Sinisa Mihajlovic sente la necessità di dover intervenire sul mercato e, per questo, la società sta studiando i colpi.

Il Corriere dello Sport fa alcuni nomi dei papabili profili. Su tutti spicca, ovviamente, quello di Ibrahimovic. Se non dovesse essere lui il prediletto si virerà su un altro attaccante. Bigon cercherà poi un difensore e un centrocampista. In mediana sempre caldo il nome di Dominguez, già vicino ad agosto.