Mercato estivo, allenatore e dubbi. Il pensiero dei tifosi dell’Atalanta

La situazione in casa Atalanta viene vissuta in una maniera incerta tra mercato e risultati. Ecco il pensiero dei sostenitori

Le ultime amichevoli hanno scaturito una vera e propria preoccupazione in casa Atalanta. Certo, queste partite vanno sempre prese con le pinze ma il mercato unito alle tempistiche e riscontrando inoltre una disposizione tattica della squadra completamente statica, hanno portato gran parte della critica nerazzurra a porre dei dubbi. Tranquillità? Ci sono state delle lacune in dirigenza? Colpa dell’allenatore? Ecco il pensiero dei tifosi dell’Atalanta.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 482 utenti nerazzurri, i risultati sono abbastanza combattuti: il 36% sostiene che la colpa ricada esclusivamente sulla società per via del mercato; il 33% tende ad accusare l’allenatore per la mancanza di innovazione tecnico tattica; il restante 31% pensa che la colpa stessa debba essere divisa tra dirigenza e mister.