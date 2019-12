Mercato Fiorentina, asse con la Roma. Ritorno di Kalinic e non solo

Mercato Fiorentina, i viola vorrebbero aprire un’asse con la Roma. Sul piatto il ritorno di Kalinic e l’acquisto di Florenzi

La Fiorentina bussa in casa Roma. Per rinforzarsi sul mercato i viola vorrebbero attivare un’asse con i giallorossi per portare in Toscana due profili. Il primo sarebbe un ritorno, ovvero quello di Kalinic.

Il secondo, sottolinea l’edizione odierna de La Nazione, è Alessandro Florenzi. Per l’attaccante i toscani vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, per il terzino un prestito con obbligo.