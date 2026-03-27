Mercato Genoa, il ritorno di El Shaarawy non è solo un sogno! Occhio allo scenario col rinnovo in stallo con la Roma: la situazione per l’attaccante

Il futuro di Stephan El Shaarawy, attaccante esterno della Roma, potrebbe riportarlo nel club in cui tutto è cominciato. A rilanciare questa suggestione è Tuttosport, secondo cui il Genoa starebbe seriamente pensando a un ritorno del Faraone, cresciuto proprio nel vivaio rossoblù prima dell’esplosione definitiva tra Padova e Milan. Il quotidiano torinese parla di una pista che può riaccendersi con forza in vista dell’estate, anche perché il legame tra il giocatore e l’ambiente genoano non si è mai davvero spezzato. La sua storia con il Genoa parte infatti dalle giovanili e dallo Scudetto Primavera 2010, anche se il salto vero in prima squadra e nel grande calcio è arrivato altrove. Oggi, però, lo scenario di un ritorno romantico in rossoblù viene raccontato come tutt’altro che impossibile.

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Contratto con la Roma in scadenza e nodo rinnovo ancora aperto

Alla base dell’ipotesi c’è soprattutto la situazione contrattuale del giocatore. El Shaarawy ha un accordo con la Roma valido fino al 30 giugno 2026. Tuttavia, le indiscrezioni rilanciate oggi parlano di un rinnovo che al momento non decolla e di una permanenza in giallorosso tutt’altro che scontata. Questo è l’elemento che alimenta il sogno del Genoa, già accostato al giocatore anche durante il mercato di gennaio. Non posso confermare che la separazione dalla Roma sia già certa o definita, ma posso confermare che il suo contratto è vicino alla scadenza naturale e che la mancanza di segnali forti sul prolungamento tiene aperti diversi scenari.

Il progetto del Genoa e il ruolo di Daniele De Rossi

Un altro elemento che rende credibile la pista è la presenza di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa. Il tecnico rossoblù, ex compagno di squadra di El Shaarawy sia alla Roma sia in Nazionale, rappresenterebbe un fattore importante nel tentativo di convincerlo. Anche qui, però, resta un ostacolo evidente: l’ingaggio. Le fonti che riprendono l’indiscrezione di Tuttosport concordano sul fatto che il club ligure potrebbe pensare a un biennale ma solo a cifre più basse rispetto a quelle attuali. Per questo motivo, più che un’operazione di semplice mercato, il ritorno del Faraone al Genoa avrebbe soprattutto il sapore di una scelta di cuore. Ad oggi è ancora una pista da costruire, ma il quadro raccontato da Tuttosport è chiaro: il sogno rossoblù è tornato concreto.