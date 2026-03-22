Mercato Inter, piovono conferme su Andrey Santos: è un vecchio pallino dei dirigenti nerazzurri! L’aggiornamento di Romano e cosa può accadere in estate

Mercato Inter, piovono conferme su Andrey Santos: gli aggiornamenti di Fabrizio Romano sull’interesse per il centrocampista del Chelsea

Andrey Santos, centrocampista del Chelsea, è un nome che sta guadagnando terreno tra gli interessamenti degli uomini di mercato dell’Inter. La conferma arriva da Fabrizio Romano, che ha parlato dell’interesse dei nerazzurri per il giovane talento brasiliano. Secondo le informazioni, l’Inter ha già avviato i primi contatti con gli agenti vicini al procuratore Giuliano Bertolucci e a Kia Joorabchian, con discussioni che risalgono al 2025. Nonostante l’interesse, il trasferimento del giocatore non sembrava fattibile in quel momento, poiché il Chelsea non era disposto a cederlo, avendo rifiutato un’offerta di 50 milioni di euro arrivata dall’Arabia Saudita.

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Romano sottolinea che la situazione potrebbe evolversi nella prossima finestra di mercato estiva, ma al momento i costi sono considerati elevati, e il centrocampista resta sotto osservazione da parte dei nerazzurri. Santos, classe 2004, ha mostrato grande potenziale e qualità, motivo per cui l’Inter continua a monitorarlo da vicino, anche se, come ammette Romano, c’è ancora molta strada da fare prima di poter parlare di un possibile trasferimento in Serie A.

L’Inter è alla ricerca di rinforzi a centrocampo, e Andrey Santos potrebbe essere uno dei profili su cui il club deciderà di puntare, a seconda dell’evolversi delle trattative e della disponibilità del Chelsea a cederlo.

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MERCATO INTER – «All’Inter piace tanto: c’era stato un incontro con agenti vicini al suo procuratore, Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian, ci sono stati contatti già nel 2025. Non era fattibile perché non era in vendita per il Chelsea, che aveva ricevuto un’offerta da 50 milioni dall’Arabia Saudita e ha detto di no. Vedremo cosa farà in estate, è ancora presto: di sicuro l’interesse dell’Inter è quello di seguirlo, ma a livello di costi siamo su cifre molto importanti. Per adesso ne parlerei come un giocatore monitorato e apprezzato, ma c’è strada da fare prima di dire che si può portare in Italia».