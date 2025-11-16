Mercato Inter, Ausilio valuta le possibili cessioni: quei 3 nerazzurri possono salutare al termine della stagione! Tutti i dettagli

Inter News
Mercato Inter, Ausilio studia le cessioni: tre giocatori verso l’addio a fine stagione. Ecco tutti i dettagli sui nerazzurri
Con l’arrivo della nuova proprietà Oaktree, la strategia societaria dell’Inter appare delineata: puntare su un organico più giovane, senza rinunciare alla competitività. In questo contesto, il tema dei calciatori in scadenza a giugno 2026 diventa cruciale, soprattutto per quanto riguarda alcuni veterani della difesa.
I tre senatori del reparto arretrato
La dirigenza nerazzurra sta valutando con attenzione le posizioni di Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian.
- Acerbi, colonna della retroguardia, compirà 38 anni a febbraio.
- De Vrij, pilastro olandese, festeggerà i 34 nello stesso mese.
- Darmian, jolly prezioso per duttilità, spegnerà 36 candeline a dicembre.
Tutti e tre hanno il contratto in scadenza tra un anno e mezzo e, al momento, non sembrano esserci segnali di rinnovo. La linea della proprietà americana è chiara: ringiovanire la rosa, riducendo l’età media e aprendo spazio a nuove energie.
Una scelta di transizione
Il club si trova quindi davanti a una decisione delicata: salutare giocatori che hanno garantito esperienza e affidabilità, per avviare un processo di rinnovamento che segnerà la prossima fase del progetto tecnico. La sfida sarà mantenere alto il livello competitivo, pur cambiando volto alla squadra.
