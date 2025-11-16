 Mercato Inter, Ausilio valuta le possibili cessioni: quei 3 nerazzurri possono salutare al termine della stagione! Tutti i dettagli
Inter News

Mercato Inter, Ausilio valuta le possibili cessioni: quei 3 nerazzurri possono salutare al termine della stagione! Tutti i dettagli

1 minuto ago

marotta e ausilio

Mercato Inter, Ausilio studia le cessioni: tre giocatori verso l’addio a fine stagione. Ecco tutti i dettagli sui nerazzurri

Con l’arrivo della nuova proprietà Oaktree, la strategia societaria dell’Inter appare delineata: puntare su un organico più giovane, senza rinunciare alla competitività. In questo contesto, il tema dei calciatori in scadenza a giugno 2026 diventa cruciale, soprattutto per quanto riguarda alcuni veterani della difesa.

I tre senatori del reparto arretrato

La dirigenza nerazzurra sta valutando con attenzione le posizioni di Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian.

  • Acerbi, colonna della retroguardia, compirà 38 anni a febbraio.
  • De Vrij, pilastro olandese, festeggerà i 34 nello stesso mese.
  • Darmian, jolly prezioso per duttilità, spegnerà 36 candeline a dicembre.

Tutti e tre hanno il contratto in scadenza tra un anno e mezzo e, al momento, non sembrano esserci segnali di rinnovo. La linea della proprietà americana è chiara: ringiovanire la rosa, riducendo l’età media e aprendo spazio a nuove energie.

Una scelta di transizione

Il club si trova quindi davanti a una decisione delicata: salutare giocatori che hanno garantito esperienza e affidabilità, per avviare un processo di rinnovamento che segnerà la prossima fase del progetto tecnico. La sfida sarà mantenere alto il livello competitivo, pur cambiando volto alla squadra.

Inter Milan, un derby da record anche sugli spalti. Ecco il primato di incassi che si potrebbe raggiungere

2 ore ago

16 Novembre 2025

Curva Inter
6 ore ago

16 Novembre 2025

