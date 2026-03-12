Mercato Inter, arrivano nuove conferme: Marotta e Ausilio lavorano a una profonda rivoluzione estiva

Mercato Inter, conferme sulla prossima strategia nerazzurra: Marotta e Ausilio progettano una rivoluzione estiva

L’Inter di Cristian Chivu, forte dei 67 punti già conquistati in campionato, accelera la pianificazione della stagione 2026/27 con il pieno sostegno della proprietà Oaktree, intenzionata a finanziare una profonda rivoluzione soprattutto in mezzo al campo e sulle corsie esterne. Come riportato da Sport Mediaset, la dirigenza ha ripreso i contatti con diversi profili considerati ideali per il nuovo assetto tattico. In cima alla lista per rinforzare la mediana c’è Manu Koné, classe 2001: già vicino ai nerazzurri la scorsa estate, il francese torna un obiettivo concreto. L’Inter valuta un nuovo assalto sulla base di circa 40 milioni più bonus, convinta che il suo mix di fisicità e dinamismo possa rappresentare il salto di qualità necessario in ottica europea.

Parallelamente, si lavora anche sulle fasce. Il futuro della corsia destra dipende dalla possibile cessione di Denzel Dumfries, scenario che aprirebbe la strada a un investimento mirato. Il preferito resta Marco Palestra, talento del 2005 di proprietà dell’Atalanta, considerato un profilo futuribile e perfettamente adattabile al sistema di Chivu. Rimane comunque viva la pista che porta a Zeki Çelik, in scadenza con la Roma a giugno, soluzione più esperta e immediatamente pronta all’uso.

In attacco, infine, i radar nerazzurri continuano a monitorare la situazione di Moussa Diaby. Dopo il muro opposto dall’Al-Ittihad a gennaio, l’Inter non ha abbandonato l’idea di riportarlo in Europa e segue con attenzione ogni possibile apertura. La programmazione è già entrata nel vivo e la sensazione è che Marotta e Ausilio vogliano consegnare a Chivu una rosa profondamente rinnovata e più competitiva su tutti i fronti.