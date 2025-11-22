 Mercato Inter, spunta una CLAMOROSA idea per i nerazzurri! E' lui la scelta per il post Sommer: dall’Argentina non hanno dubbi
Mercato Inter, spunta una CLAMOROSA idea per i nerazzurri! E’ lui la scelta per il post Sommer: dall’Argentina non hanno dubbi

Mercato Inter, ipotesi sorprendente per il dopo Sommer: dall’Argentina indicano già il nuovo numero uno nerazzurro

Il calciomercato internazionale potrebbe presto scuotere la Serie A con un nome di grande prestigio tra i pali. Emiliano “Dibu” Martinez, portiere argentino campione del mondo e leader dell’Aston Villa, sembra pronto a valutare la fine della sua avventura in Premier League.

Dopo l’approdo dall’Arsenal nel 2020 e la consacrazione a Birmingham come top player, il suo futuro potrebbe tingersi di nuove sfide. In passato accostato al Manchester United, trattativa poi sfumata, oggi le sirene di mercato arrivano direttamente dall’Italia.

Secondo quanto riportato da TyC Sports, l’Inter avrebbe messo nel mirino il numero uno dell’Albiceleste. La dirigenza nerazzurra, guidata da Beppe Marotta, considera Martinez il profilo ideale per carisma e qualità tecnica, soprattutto in vista di un futuro senza Yann Sommer.

L’Aston Villa, pur riconoscendone il ruolo centrale, non sembra intenzionato a blindarlo a tutti i costi: Unai Emery e la società inglese sarebbero pronti ad ascoltare offerte congrue, aprendo così la possibilità di un clamoroso approdo del “Dibu” nel campionato italiano.

