Mercato Inter: indiscrezioni importanti sul futuro di Dimarco e Bastoni. La posizione del club nerazzurro per i due big, ecco cosa accadrà in estate

Mercato Inter: novità sul futuro di Dimarco e Bastoni. Cosa succederà in estate e qual è la posizione del club nerazzurro

Il mercato Inter si accende su due fronti cruciali in vista della prossima sessione estiva: la possibile cessione di un big e la blindatura di un pilastro assoluto. Al centro delle principali voci di mercato ci sono Alessandro Bastoni, fortemente corteggiato in Spagna, e Federico Dimarco, pronto a prolungare il suo felice matrimonio con i colori nerazzurri.

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Bastoni-Barcellona: l’idea di scambio per abbassare le pretese

Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe clamorosamente tingersi di blaugrana. Il Barcellona lavora ormai da tempo sottotraccia per regalare il talentuoso centrale difensivo al tecnico Hansi Flick. Tuttavia, l’operazione appare in netta salita a causa della valutazione monstre fissata dai nerazzurri, per nulla intenzionati a concedere sconti per uno dei leader insostituibili della squadra allenata da Cristian Chivu.

Secondo quanto riportato dal portale catalano El Nacional, il club guidato da Joan Laporta starebbe escogitando una strategia precisa per sbloccare l’impasse e abbassare l’esborso economico: inserire una contropartita tecnica di alto livello. L’idea sarebbe quella di sacrificare Gerard Martin, un giocatore che ha visto calare drasticamente il proprio minutaggio in questa stagione a causa dell’esplosione di Fermín López. Per Piero Ausilio e la dirigenza interista, l’inserimento di un profilo di tale caratura potrebbe rendere la trattativa molto allettante, bilanciando la dolorosa perdita di un leader difensivo con l’acquisto di un trequartista in grado di garantire flessibilità tattica e qualità assoluta.

L’era Chivu esalta Dimarco: pronto il rinnovo di contratto

Sul fronte interno, invece, il futuro di Federico Dimarco è sempre più saldo. L’esterno mancino è diventato il vero cuore pulsante della corsia nerazzurra e si prepara a legarsi ulteriormente al club che lo ha cresciuto. Secondo le indiscrezioni del Corriere dello Sport, la dirigenza di viale della Liberazione ha già pianificato un summit per discutere il rinnovo del contratto, sebbene l’attuale accordo sia in scadenza solo nel 2027.

L’intento dell’Inter è chiarissimo: premiare la crescita esponenziale del giocatore con un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio, riconoscendogli il definitivo status di top player. Sotto la guida tecnica di Chivu, il numero 32 ha raggiunto picchi di rendimento atletico e tecnico straordinari. L’appuntamento per le firme è in agenda, ma la priorità attuale resta il rettangolo verde. L’obiettivo della squadra è consolidare il primato in classifica subito dopo la sosta per le Nazionali; una volta blindata la vetta, la società si concentrerà sui dettagli burocratici per annunciare il tanto atteso prolungamento del suo esterno simbolo.