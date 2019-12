Mercato Inter, incontro con il Verona. Tutti i nomi sul piatto

Mercato Inter, andato in scena un incontro col presidente del Verona Setti. Ecco tutti i nomi sul piatto in orbita nerazzurra

Incassata la delusione derivata dall’eliminazione in Champions, l’Inter comincia a programmare il mercato che sarà. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è andato in scena un incontro tra i nerazzurri e il presidente del Verona, Setti.

Sul piatto diversi nomi, tra cui quello di Amrabat, che piace anche al Napoli. 15 i milioni richiesti per il marocchini. Marotta allo stesso tempo vigile su Kumbulla e Rrahmani, per quello che potrebbe essere un colpo alla Skriniar.