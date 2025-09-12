Mercato Inter, occhi puntati su Koulierakis: il difensore greco nel mirino per il futuro

Mercato Inter, nel mirino di Ausilio Konstantinos Koulierakis: il difensore greco nel mirino per il futuro dei nerazzurri

L’Inter continua a muoversi con attenzione sul mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo. Tra i nomi in cima alla lista c’è quello di Konstantinos Koulierakis, difensore centrale greco classe 2001 in forza al Wolfsburg. Valutato circa 25 milioni di euro, il giovane talento è considerato una delle promesse più interessanti del calcio europeo e potrebbe rappresentare un investimento strategico per il futuro nerazzurro.

Un profilo giovane e di qualità

Koulierakis, cresciuto calcisticamente in Grecia prima di approdare in Bundesliga, si è imposto rapidamente come titolare nel Wolfsburg grazie a doti tecniche e fisiche di alto livello. Alto e potente nel gioco aereo, abbina una solida capacità di marcatura a un’ottima lettura delle situazioni difensive. Non meno rilevante è la sua abilità nell’impostazione dal basso, caratteristica che lo rende ideale per un calcio moderno e propositivo.

Il tecnico della Primavera nerazzurra Cristian Chivu, ex difensore di Inter e Roma, apprezza particolarmente giocatori capaci di unire solidità e qualità in fase di costruzione. In questo senso, Koulierakis risponde perfettamente al profilo ricercato.

L’Inter e la strategia di mercato

Con la possibile partenza di Stefan de Vrij e alcune incertezze su altri elementi della retroguardia, l’Inter punta a ringiovanire il reparto affiancando a Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi un elemento di prospettiva. L’operazione non sarebbe semplice, vista la valutazione elevata e la concorrenza di club di Premier League e Serie A, ma i buoni rapporti tra Inter e Wolfsburg — già protagonisti in passato di affari come quello di Dejan Stankovic — potrebbero agevolare la trattativa.

Un investimento per il futuro nerazzurro

L’arrivo di Koulierakis rappresenterebbe un tassello importante nel progetto di crescita dell’Inter. La sua giovane età gli consentirebbe di adattarsi gradualmente alla Serie A, con la prospettiva di diventare uno dei pilastri della difesa nei prossimi anni.

La versatilità tattica, l’esperienza già maturata in Bundesliga e la reputazione internazionale lo rendono un obiettivo di primo piano. Se la trattativa dovesse andare in porto, l’Inter si assicurerebbe un difensore di grande potenziale, capace di garantire solidità immediata e prospettive di crescita a lungo termine.