Mercato Inter, Lazaro è in uscita. L’esterno è volato a Newcastle per trovare l’intesa sull’ingaggio: le ultime sull’austriaco

Con l’entrata di Ashley Young si è arricchito il pacchetto dei terzini dell’Inter. Per tale ragione Valentino Lazaro partirà per trovare più spazio e acquisire una maggiore esperienza.

Ad attenderlo è il Newcastle che, come fa sapere Gianluca Di Marzio, lo prenderà in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore si trova già in città per trovare l’intesa sull’ingaggio.