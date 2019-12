Mercato Inter, non solo Vidal. Spunta il nome di un nuovo centrocampista

Mercato Inter, ci si guarda intorno per studiare il piano B in alternativa a Vidal. Spunta il profilo di Weigl del Borussia Dortmund

Arrivare ad Arturo Vidal, nel mercato di gennaio, non è semplice per l’Inter. Per questa ragione la dirigenza nerazzurra si guarda attorno per studiare la possibilità di arrivare ad altri profili.

Secondo quanto fa sapere Gianluca Di Marzio, il piano B per Marotta e il resto della dirigenza è rappresentato da Julian Weigl del Borussia Dortmund. Prese informazioni sul giocatore, in attesa di capire gli sviluppi della vicenda Vidal.