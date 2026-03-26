Mercato Inter, la pista Diaby è pronta a riaccendersi? Occhio all’incastro che riguarda anche Salah!

Mercato Inter, la pista Diaby è pronta a riaccendersi? C’è un incastro che riguarda anche Salah! Attenzione a cosa può accadere in estate

L’addio di Mohamed Salah al Liverpool apre inevitabilmente una nuova fase di mercato attorno a uno dei nomi più pesanti dell’estate. La separazione dai Reds a fine stagione è stata confermata e, al momento, la destinazione più probabile resta la Saudi Pro League, anche se una decisione definitiva non risulta ancora presa. Secondo Reuters e The Guardian, diversi club sauditi stanno preparando l’assalto al fuoriclasse egiziano, considerato un profilo ideale sia per valore tecnico sia per impatto mediatico. Tra le società maggiormente accostate a Salah figurano Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Qadsiah, con il club di Gedda indicato da più fonti come uno dei più attivi sul dossier.

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Al-Ittihad in prima linea, possibile effetto domino su Diaby

È proprio l’eventuale arrivo di Salah all’Al-Ittihad a poter generare conseguenze importanti anche sul mercato europeo. In questo scenario, tornerebbe infatti d’attualità il nome di Moussa Diaby, attaccante esterno francese classe 1999, già seguito dall’Inter nella finestra invernale. Il Corriere dello Sport spiega come il club nerazzurro aveva già trovato un’intesa con il giocatore nei mesi scorsi, senza però riuscire a superare la resistenza dell’Al-Ittihad, contrario a un’uscita in prestito con diritto di riscatto. La pista, quindi, non si è chiusa, e un’eventuale rivoluzione offensiva del club saudita potrebbe riaprire margini finora rimasti bloccati.

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Inter e Diaby, il francese resta un profilo seguito con attenzione

Per i nerazzurri, Diaby rappresenterebbe un’opzione preziosa per aumentare velocità, imprevedibilità e soluzioni tattiche nel reparto avanzato. L’idea di fondo, già emersa a gennaio, sarebbe quella di inserire un giocatore capace di interpretare più ruoli offensivi e di offrire anche sbocchi diversi, compreso il possibile utilizzo in un sistema come il 3-4-2-1. Resta però un’operazione complessa: l’Al-Ittihad aveva investito una cifra molto alta per acquistarlo dall’Aston Villa e non ha ancora aperto realmente a formule leggere. Sullo sfondo, inoltre, va ricordato che Simone Inzaghi allena l’Al-Hilal, altro club citato tra i possibili pretendenti per Salah, ulteriore elemento che conferma quanto il mercato saudita possa incidere in modo diretto anche sugli equilibri del calcio europeo.