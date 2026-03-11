Mercato Inter, Fabrizio Romano svela su Calhanoglu: «C’è la serissima probabilità di separarsi già in estate ma…»

Mercato Inter, Fabrizio Romano svela su Calhanoglu le ultime sul possibile rinnovo: «C’è la serissima probabilità di separarsi»

Un clima di incertezza sembra avvolgere il centrocampo dell’Inter. Le analisi di Fabrizio Romano e Matteo Moretto indicano che la prossima estate potrebbe portare a una vera e propria rivoluzione nella zona nevralgica della squadra. Il nome più delicato è quello di Hakan Calhanoglu, oggi perno tecnico e tattico dell’Inter di Cristian Chivu: il rinnovo tarda ad arrivare e, senza una svolta a breve, la separazione tra il turco e il club appare uno scenario sempre più concreto.

Anche il futuro di Henrikh Mkhitaryan è tutt’altro che definito. Il centrocampista armeno, classe ’89, si trova davanti a una scelta che va oltre il semplice prolungamento contrattuale: valutare se proseguire ancora o considerare l’idea di chiudere la carriera. Una decisione che potrebbe incidere profondamente sulla struttura e sull’esperienza del reparto nerazzurro.

ROMANO SU CALHANOGLU – «Negli scorsi video vi ho raccontato di Hakan Calhanoglu e della possibilità concreta di separarsi dall’Inter e che dipenderà dai prossimi due mesi. Più che un discorso di risultati sportivi o infortuni, è un discorso legato al rinnovo. O i nerazzurri e Calhanoglu si accordano sul rinnovo entro fine stagione oppure, se si entrerà nel mercato estivo senza prima aver prolungato il contratto, c’è la serissima probabilità di separarsi già in estate ma c’è un’altra questione da affrontare e che riguarda Mkhitaryan. L’età è un fattore, ogni settimana circolano voci diverse, si parla di permanenza sicura o di un addio, tante voci, ecco cosa ci risulta».

MORETTO SU MKHITARYAN – «Mkhitaryan non è ancora sicuro che resti alla Beneamata l’anno prossimo. Non è stata ancora presa una decisione definitiva, le parti ne discuteranno seriamente verso la fine della stagione ma, ad oggi, è più un tema legato a cosa vuole fare Mkhitaryan che starebbe anche valutando di appendere gli scarpini al chiodo. Occhio, non è ancora deciso il futuro di Mkhitaryan all’Inter e le parti ne discuteranno verso il finire della stagione».