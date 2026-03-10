Mercato Inter, spunta un nome a sorpresa per il dopo Sommer: dalla Spagna confermano l’interesse

Mercato Inter, occhi su Lunin: i media spagnoli rilanciano l’idea del portiere del Real Madrid come obiettivo per la prossima stagione

L’interesse dell’Inter per Andriy Lunin sta trovando eco anche in Spagna, dove il portale Fichajes.net ha riportato come il club nerazzurro consideri questo il momento ideale per puntare sul portiere del Real Madrid. Lunin, profilo giovane ma già dotato di grande potenziale, sarebbe stato individuato come possibile erede di Sommer in vista delle prossime stagioni. Nonostante il contratto che lo lega ai Blancos fino al 2030, la situazione del portiere ucraino continua a essere delicata, complice lo scarso minutaggio accumulato alle spalle di Courtois.

Secondo le indiscrezioni, l’Inter ritiene che Lunin possa prendere in considerazione l’idea di lasciare Madrid per trovare una squadra che gli garantisca maggiore continuità. Cristian Chivu avrebbe già espresso parere favorevole all’operazione, apprezzando in particolare la fisicità del portiere e i suoi riflessi, qualità ritenute ideali per guidare una difesa che punta molto sulla solidità e sul controllo degli spazi. Il profilo di Lunin, per caratteristiche tecniche e margini di crescita, si inserirebbe perfettamente nel progetto nerazzurro.

La strategia dell’Inter sarebbe quella di muoversi in anticipo, cercando di bloccare il giocatore attraverso un pre-accordo prima che altri top club possano inserirsi nella trattativa. Le cifre ipotizzate per chiudere l’operazione si aggirerebbero intorno ai 20 milioni di euro, un investimento importante ma considerato sostenibile per garantire stabilità tra i pali nel lungo periodo. Resta ora da capire se il Real Madrid aprirà alla cessione e se Lunin sarà disposto a compiere il passo decisivo verso Milano.