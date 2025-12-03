Mercato Inter, non c’è solo Vicario nella lista dei nerazzurri: per la porta c’è anche un nome clamoroso

Mercato Inter, la caccia al nuovo portiere si arricchisce di sorprese: Vicario resta un obiettivo, ma nella lista

L’Inter ha iniziato a pianificare con largo anticipo il futuro della propria porta, consapevole che la prossima estate potrebbe segnare l’addio sia di Yann Sommer che di Martinez. La dirigenza nerazzurra ha già stilato una lista di obiettivi di alto profilo, divisa tra giovani promesse italiane e soluzioni internazionali, con valutazioni che si aggirano intorno ai 30 milioni di euro per i nomi più ambiti.

Svilar e Carnesecchi: incastro possibile

Gli occhi dell’Inter sono puntati sulla Roma, dove Mile Svilar ha attirato l’attenzione dei dirigenti. Parallelamente resta viva la pista che porta a Marco Carnesecchi, anche se il portiere italiano potrebbe preferire un ritorno all’Atalanta per lavorare nuovamente con Gian Piero Gasperini. Non è da escludere un incastro di mercato: Svilar verso Milano e Carnesecchi in giallorosso, con valutazioni simili attorno ai 30 milioni.

L’opzione internazionale: Vicario e i giovani profili

Oltre ai nomi italiani, l’Inter guarda anche all’estero. In particolare, il club monitora la situazione di Guglielmo Vicario al Tottenham: l’ex Empoli è considerato un profilo di assoluta eccellenza, anche se il suo cartellino potrebbe costare più dei 30 milioni standard. Nella lista figurano anche prospetti più giovani come Elia Caprile e il giapponese Zion Suzuki, entrambi osservati con interesse.

La garanzia Meret

Tra le alternative più concrete e meno onerose c’è Alex Meret del Napoli. Più esperto rispetto agli altri obiettivi, il portiere della Nazionale italiana rappresenterebbe una soluzione affidabile e consolidata, capace di garantire continuità senza eccessivi esborsi economici.

Strategia anticipata

La necessità di muoversi con anticipo è chiara: l’Inter vuole assicurarsi un degno erede tra i pali già prima dell’estate, evitando di trovarsi scoperta in un ruolo cruciale. La lista è pronta, le valutazioni sono definite: ora resta da capire quale sarà la scelta finale della società.

