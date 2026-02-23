Mercato Juve, è già partito il casting per il dopo Di Gregorio? Due nomi altisonanti nella lista di Comolli e Ottolini: ecco di chi si tratta

Il caso portiere infiamma la Continassa, dove Michele Di Gregorio è finito pesantemente sul banco degli imputati dopo la brutta incertezza mostrata nel match contro il Como. Lo sbaglio sulla rete di Vojvoda rappresenta il culmine di una lunga serie di passaggi a vuoto che hanno coinvolto il portiere anche contro l’Inter e in Champions League, portando il drammatico bilancio a 8 gol subiti in appena 2 gare ufficiali disputate.

Luciano Spalletti, pur riconoscendo il delicato momento critico, ha scelto la via della protezione collettiva.

DIFESA SPALLETTI – «È in un momento di difficoltà come tutta la squadra. Ma noi non possiamo sbagliare un passaggio così. C’è stato più di un errore nella stessa azione. Le responsabilità si dividono, Di Gregorio è in linea con i compagni».

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Tuttavia, il malumore dei tifosi e le statistiche stagionali spingono la dirigenza a guardarsi intorno sul mercato. Il nome che torna prepotentemente in orbita Juventus è quello di Marco Carnesecchi. Già segnalato a suo tempo da Gigi Buffon, il classe 2000 della Dea sta vivendo una annata da vero protagonista assoluto: nel 2026 ha già collezionato 7 clean sheet, primato condiviso con Sommer, e 83 parate totali. La valutazione economica resta però proibitiva, fissata a 40 milioni di euro, complice il forte interesse di giganti della Premier League come Arsenal e Manchester United, come riporta fedelmente il Corriere dello Sport.

Le alternative portano a Guglielmo Vicario, desideroso di tornare presto in Italia. Sebbene i meneghini abbiano già un accordo col portiere, i bianconeri potrebbero inserirsi se l’Inter non assecondasse le richieste del Tottenham, fissate a 30 milioni di euro.