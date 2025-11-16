Mercato Juve, Tuttosport svela: arriva l’ultima notizia sulla strategia di Comolli. Si cambia rotta: niente acquisti da quel campionato

Mercato Juve, l’algoritmo di Comolli detta la linea: stop definitivo agli acquisti dalla Saudi League. Le ultimissime

C’è chi immagina Damien Comolli chiudere il laptop con un sorriso amaro: forse consapevole di aver evitato un rischio, forse semplicemente sollevato dal verdetto inappellabile del suo algoritmo. Da quattro mesi, infatti, ogni mossa del nuovo amministratore delegato della Juventus sembra scandita da quei freddi responsi digitali. La bussola ha cambiato direzione: dopo un’estate passata a inseguire suggestioni “esotiche”, la strategia bianconera si è allontanata con decisione dall’Arabia Saudita.

Stop agli “emiri del pallone”. L’idea di riportare in Europa giocatori approdati nella Saudi League – chi per chiudere la carriera, chi per stipendi fuori mercato – è stata archiviata. Le ragioni sono chiare: tecniche ed economiche. Da un lato, il livello di intensità del campionato saudita è considerato troppo distante dai ritmi della Serie A, con poche garanzie sul piano fisico. Dall’altro, gli ingaggi restano un ostacolo insormontabile. Basti pensare al caso Franck Kessie: i 14 milioni annui percepiti all’Al-Ahli rendono impraticabile qualsiasi trattativa, anche ipotizzando un taglio. Stesso discorso per Marcelo Brozovic e Sergej Milinkovic-Savic, fresco di rinnovo con l’Al-Hilal di Inzaghi: cifre incompatibili con la nuova spending review torinese.

Eppure, questo cambio di rotta non convince del tutto. Tifosi e addetti ai lavori non dimenticano il tempo e le energie spese in estate su piste rivelatesi impraticabili, né gli effetti negativi di alcuni acquisti recenti. Serpeggia così un certo scetticismo sul metodo Comolli: i dati sono preziosi, ma nel calcio non bastano. Il “Moneyball” di Billy Beane ha rivoluzionato il baseball con gli Oakland Athletics, ma la sua trasposizione vincente nel calcio europeo resta ancora tutta da dimostrare. Il dibattito rimane aperto: innovazione algoritmica o occhio esperto dello scouting tradizionale?

