Mercato Juve, pronto un clamoroso doppio colpo a gennaio? Ecco l’ambizioso piano dei bianconera: le ultime

Mercato Juve, tutto pronto per un incredibile doppio affare nella finestra di gennaio? Spunta il piano dei bianconeri

Il mercato invernale è tradizionalmente considerato un periodo di “riparazione”, utile per correggere la rosa senza stravolgerla. Ma in casa Juventus l’atmosfera sembra ben diversa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, alla Continassa si starebbe lavorando in silenzio a un progetto molto più ambizioso di un semplice aggiustamento: un doppio colpo a centrocampo che cambierebbe radicalmente il volto della squadra in vista della seconda parte di stagione.

La vera novità riguarda la compatibilità delle operazioni. Fino a poco tempo fa si riteneva che l’arrivo di un centrocampista escludesse automaticamente l’altro, per motivi economici e di equilibrio della rosa. Ora lo scenario è cambiato. L’eventuale assalto a Davide Frattesi, considerato il profilo ideale per dare profondità e inserimenti, non escluderebbe l’arrivo di un regista puro. La Juventus sembra aver compreso che per compiere un salto di qualità serve intervenire su due fronti complementari: dinamismo e geometrie. Un colpo non annulla l’altro, anzi: la volontà è quella di costruire un reparto finalmente completo.

Dal punto di vista tattico, la strategia appare perfettamente logica. Il centrocampo bianconero ha mostrato la necessità di un giocatore capace di rompere le linee e di un regista in grado di dare ordine e tempi di gioco. Frattesi garantirebbe gol e inserimenti, mentre un playmaker classico offrirebbe pulizia tecnica e visione, liberando gli altri interpreti da compiti che ne limitano la pericolosità offensiva. Una mediana con entrambi i rinforzi proietterebbe la Juventus verso una dimensione molto più versatile, ideale per un 4-2-3-1 o per un centrocampo a tre. Giuntoli sta valutando la fattibilità economica del doppio affare, consapevole che gennaio potrebbe diventare il mese della svolta per le ambizioni della Vecchia Signora.

