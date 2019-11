Mercato Juve, missione inglese per Paratici: tutti i nomi in ballo

Mercato Juve, Paratici approfitta della sosta per volare a Londra. Ecco tutti i nomi su cui è a lavoro il dirigente bianconero

La pausa dal campionato consente ai dirigenti di lavorare in vista della prossima stagione. È anche il caso di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, che ha approfittato di questi giorni per dare vita a una missione londinese.

C’è da piazzare, innanzitutto, Mandzukic. A Londra il Manchester United, fa sapere il Corriere dello Sport, ha una sede operativa per cui si sono riallacciati i discorsi. Al contempo si proveranno a capire i margini di manovra per riportare Pogba in bianconero. Sul taccuino di Paratici anche Willian: il giocatore del Chelsea andrà a scadenza nel prossimo giugno.