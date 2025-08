Mercato Juve, Darwin Nunez è un obiettivo concreto? L’Al Hilal adesso ci prova: questa mossa può coinvolgere un altro bianconero

Mercato Juve, Nunez è un obiettivo concreto per il club? L’Al Hilal adesso ci prova: questa mossa può coinvolgere quell’attaccante

Il nome di Darwin Núñez torna prepotentemente al centro delle trattative di calciomercato internazionale. L’attaccante uruguaiano, classe 1999, attualmente in forza al Liverpool, è stato individuato come obiettivo prioritario da Simone Inzaghi, nuovo allenatore dell’Al Hilal. Il tecnico piacentino, ex guida dell’Inter e vincitore di diversi trofei in Italia, ha già espresso alla dirigenza saudita la volontà di costruire il reparto offensivo attorno al centravanti sudamericano.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il Liverpool ha concesso l’autorizzazione formale affinché Núñez possa avviare un dialogo diretto con l’Al Hilal. I colloqui non coinvolgono solo i rappresentanti del club, ma anche lo stesso Inzaghi, che avrebbe già illustrato al giocatore il progetto tecnico pensato per lui. L’allenatore italiano, appena sbarcato in Arabia Saudita, punta a rendere Núñez il fulcro dell’attacco in vista della prossima stagione.

Nonostante l’interesse concreto e i primi contatti tra le parti, al momento non è stata presentata alcuna offerta ufficiale al Liverpool. Il club inglese, che ha acquistato Núñez dal Benfica nel 2022 per una cifra vicina ai 75 milioni di euro, non ha fretta di chiudere la cessione. Il contratto del giocatore è ancora lungo e, salvo cambiamenti strategici, il centravanti rappresenta una risorsa importante per i Reds.

Núñez, reduce da due stagioni altalenanti in Premier League, sembra aperto a valutare nuove destinazioni, soprattutto se gli verrà garantita centralità nel progetto tecnico. L’Al Hilal, forte di risorse economiche e ambizioni crescenti, potrebbe intensificare il pressing nelle prossime settimane per anticipare la concorrenza europea.

Sul fronte italiano, Juventus e Milan osservano con attenzione. Al momento non risultano contatti diretti tra Núñez e i club bianconeri o rossoneri, ma qualora il Liverpool aprisse alla cessione e le condizioni economiche fossero favorevoli, il profilo dell’uruguaiano potrebbe tornare d’attualità. Il Milan, in particolare, segue anche Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus, per rinforzare il proprio reparto offensivo.